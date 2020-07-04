بالوثيقة.. نائب يطالب بالتحقيق في سرقة جزء من المساعدات الطبية التركية

2020/07/04 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بالوثيقة..



نائب يطالب بالتحقيق في سرقة جزء من المساعدات التركية للعراق

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بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ديالى، السبت، بتسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و3 حالات وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم فحص 271 مسحة يوم أ

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة الروسية، السبت (04 تموز 2020)، تسجيل 168 حالة وفاة وأكثر من 6600 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم، ونقلته وسائل إعلام روسية، إن "البلاد سجلت 6632 إصابة جديدة بفيروس

بغداد اليوم- متابعة

حددت السلطات الصحية السويسرية، البلدان الاكثر خطورة للاصابة بفيروس كورونا، فيما أصدرت قائمة تتضمن 29 دولة الولايات المتحدة والبرازيل وخمس دول عربية بينها العراق.

وذكرت السلطات الصحية السويسرية أنه "اعتبارا من الاثنين 6

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