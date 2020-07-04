2020/07/04 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- الانبار

أفاد مصدر في الأنبار، السبت (04 تموز 2020)، بأن خلية الأزمة المحلية قررت رفع حظر التجوال الشامل في عموم المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "تقرر رفع حظر التجوال الشامل عن محافظة الأنبار والبدء بالحظر الجزئي اعتباراً من يوم غد".

وأشار إلى أن "حظر التجوال الجزئي سيكون بدءاً من الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

دعا قائممقام قضاء سنجار والنائب السابق محما خليل علي آغا، السبت، 04 تموز، 2020، الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي، لتوفير مبالغ كمنحة طوارئ لاهالي سنجار بصورة عامة، لتشجيعهم على العودة إلى مناطقهم.

وقال خليل في بيا

بغداد اليوم- بغداد

توفي رئيس الطريقة الكسنزانية في العراق والعالم، محمد عبد الكريم الكسنزان، السبت (04 تموز 2020)، في مقر إقامته بالولايات المتحدة الامريكية.

ويبلغ رئيس الطريقة الكسنزانية في العراق والعالم من العمر 82 عاماً، حيث ولد في قرية &rs

بغداد اليوم-بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت (04 تموز 2020)، توقعات حالة الطقس اليوم في مختلف مناطق العراق، فيما أشارت إلى أن الطقس سيكون ساخناً، ودرجات حرارة ستصل الى 49 مئوية.

وذكرت الهيأة في صورة توضيحية، أن "الطقس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأنبار تنهي الحظر الشامل وتبدأ بتطبيقه جزئياً اعتباراً من يوم غد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الأنبار تنهي الحظر الشامل وتبدأ بتطبيقه جزئياً اعتباراً من يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).