تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ديالى

2020/07/04 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ديالى، السبت، بتسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال...





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