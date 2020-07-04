ترامب يزور نصب جبل راشمور في أوج انتشار مقلق لوباء كوفيد-19

2020/07/04 | 12:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه الرئيس دونالد ترامب الذي يواجه انتقادات حادة لصمته على الأرقام المقلقة المتعلقة بوباء كوفيد-19، الجمعة إلى جبل راشمور لحضور أمسية ألعاب نارية يأمل في أن تكون فرصة للم شمل الأمريكيين الذين يواجه صعوبة في توحيدهم.وعشية العيد الوطني في الرابع من تموز/يوليو، تحدث الرئيس الأمريكي في “ماونت راشمور” أمام أربعة من أسلافه القدامى الذين […]

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