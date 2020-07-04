المدفعية التركية تقصف جبلين في دهوك

2020/07/04 | 12:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي، يوم السبت، بتجدد القصف المدفعي التركي على منطقتين حدوديتين في محافظة دهوك.

وقال مدير ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو زيرفان موسى، لوكالة شفق نيوز، إن "المدفعية التركية جددت قصفها في ساعات مبكرة من صباح اليوم السبت على مواقع يعتقد انها لعناصر حزب العمال الكوردستاني في جبل خامتير و جبل شاقولي شمال الناحية".

وأضاف أن "المنطقتين تتعرضان الى قصف يومي من قبل الطائرات والمدفعية التركية دون معرفة الخسائر التي يخلفها القصف".

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