أهالي الموصل يشيعون جثمان شيخ الخطاطين يوسف ذنون إلى مثواه الأخير

2020/07/04 | 13:01 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

شيع أهالي مدينة الموصل في محافظة نينوى جثمان شيخ الخطاطين العراقيين يوسف ذنون الذي وافته المنية صباحالجمعة في مدينة الموصل عن عمر ناهز الحادي والثمانين عاما.

وأدى أهالي المدينة صلاة الجنازة على الخطاط الراحل في جامع الأندلس وسط الموصل ثم شيعوا جثمانه إلى مثواه الأخير....

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