وزير الشباب يطمئن الناس بالحالة الصحية لبسام رؤوف

2020/07/04 | 13:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجان عن تحسن الحالية الصحية للاعب السابق بسام رؤوف المصاب بكورونا.وقال درجال في تغريدة له على “تويتر”، انه “تابعنا الحالة الصحية لنجم الكرة السابق ومدرب الفئات العمرية بسام رؤوف الذي يرقد حالياً في مستشفى الكرخ عقب إصابته بـ ڤيروس كورونا”.واضاف، انه “تواصلنا مع الملاكات الطبية المشرفة على العلاج […]

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