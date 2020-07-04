الكناني يعلق عبر “العهد نيوز” على استضافة الكاظمي في البرلمان: تقصير واضح من الحكومة تجاه المستشفيات

2020/07/04 | 13:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادبين النائب عن كتلة الصادقون النيابية احمد الكناني، ان الاستضافة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مجلس النواب، هي للاطلاع على خطط الحكومة في مواجهة الازمة الحالية.وقال الكناني في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم السبت، ان “الاستضافة هي للاطلاع على الخطط وكيفية مواجهة الازمة الصحية حيث هناك تقصير واضح من الحكومة تجاه المستشفيات وبالتالي يجب […]

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