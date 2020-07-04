نيللي كريم ترد على مقارنات “100 وش” مع “عصابة حمادة وتوتو”

2020/07/04 | 13:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حقق مسلسل “100 وش” بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين، نجاحًا كبيرًا عند عرضه في موسم رمضان 2020، خاصة أنه يدور في إطار كوميدي عن عمليات نصب.وكشفت نيللي كريم عن السبب وراء تقديمها عملا كوميديًا في شهر رمضان على غير المعتاد من الأعمال التي تقدمها، قائلة إنها تحب الكوميديا، خاصة أن شخصيتها الحقيقية […]

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