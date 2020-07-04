تقرير: إيران “تستعد للأنتقام” بعد اكتشاف تفاصيل خطة تفجير مفاعل نطنز،، هل بدأ الحرس الثوري التحضير للحرب؟

2020/07/04 | 13:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال رئيس الدفاع المدني الايراني، إن بلاده سترد على أي دولة تشن هجمات الكترونية على مواقعها النووية بعد حريق في مفاعل نطنز قال بعض المسؤولين الايرانيين انه ربما يكون سببه تخريب الكتروني.ويعد موقع “نطنز لتخصيب اليورانيوم”، والذي يقع معظمه تحت الأرض ، واحد من العديد من المنشآت الإيرانية التي يراقبها مفتشو […]

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