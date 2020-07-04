عضو بالاقتصاد النيابية تكشف حقيقة التوجه لفرض ضرائب جديدة في مواجهة الأزمة المالية

2020/07/04 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، ندى شاكر جودت، اليوم السبت، حقيقة وجود توجه لدى الحكومة العراقية، لفرض ضرائب جديدة، بهدف مواجهة الأزمة المالية، التي يعاني منها العراق.

وقالت جودت في حديث لـ (بغداد اليوم): "لم تصل الينا أي معلومات، بشأن وجود توجه لدى الحكومة العراقية، لفرض ضرائب جديدة، خصوصاً ان الحكومة في الوقت الحالي، تأخذ ضرائب على كافة المواد التي يستخدمها المواطن، في حياتهم اليومية".

وأضافت، أن "السؤال المهم هو أين هي أموال الضرائب التي تأخذ، فنحن نستبعد ذهاب تلك الاموال الى حسابات الدولة العراقية، فهناك عمليات فساد كبير بعملية فرض الضرائب والجباية"، مشددة على ضرورة "إنهاء عمليات الفساد، قبل التوجه إلى اي ضرائب جديدة".

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أخباراً مفادها، أن حكومة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي تدرس خيارات لفرض ضرائب جديدة، لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وتواجه حكومة الكاظمي، تحديات مالية كبيرة، خصوصاً بعد هبوط أسعار النفط، الذي تزامن مع جائحة كورونا التي تسببت بإغلاق المنافذ الحدودية، وتعليق النشاطات الاقتصادية في البلاد.





وبعد الأزمة الاقتصادية، توجه مجلس النواب العراقي، في الأيام الماضية، نحو التصويت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، من أجل الاقتراض لتوفير الأموال التي تحتاجها الحكومة لتغطية العجز المالي الحاصل، وتوفير رواتب الموظفين.

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