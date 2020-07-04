التربية تصدر قرارات جديدة بشأن امتحانات الطلبة من الخامس الابتدائي الى الاعدادي

2020/07/04 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة التربية، السبت (04 تموز 2020)، قرارات جديدة بشأن امتحانات الطلبة من الصف الخامس الابتدائي إلى الصف الخامس الاعدادي بكافة فروعه.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هيأة الرأي اتخذت قراراً بالاجماع لمعالجة المواد التي لم يمتحن بها الطلبة والتلاميذ في المحافظات الجنوبية من مرحلة الصف الخامس الابتدائي الى الصف الخامس الإعدادي بفروعه كافة ومعاهد الفنون الجميلة".

وأضافت أن القرارات هي كالآتي :-

1- بعد اضافة درجة القرار (10 درجات) حسب القرار السابق.

2- تجمع درجات المواد الدراسية التي امتحن بها التلميذ او الطالب في امتحانات نصف السنة مقسوماً على عدد المواد التي امتحن بها، يساوي الوسط الحسابي.

3- تكون درجة المعدل الحاصل عليها التلميذ او الطالب عوضاً عن المواد الدراسية التي تم تأجيلها بسبب فايروس كورونا.

4- اذا حصل التلميذ او الطالب على درجة 40 فما فوق تصبح 50 (بإضافة درجات القرار 10).

5- إذا حصل التلميذ او الطالب على درجة 39 فانه يؤدي الامتحان في الدور الثاني.

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بغداد اليوم- بغداد

نشرت مديرية الدفاع المدني، السبت (04 تموز 2020)، مجموعة من الإرشادات بالتزامن مع توقعات ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.

وقالت المديرية في بيان، إنه مع توقع ان يسجل العراق في الايام المقبلة ارتفاع في درجات الحرارة تصل الى نصف

بغداد اليوم-بغداد

طالب تحالف سائرون، المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت (04 تموز 2020)، صحيفة "الشرق الأوسط" بالاعتذار، بعد "إساءتها" لمقام المرجع الديني علي السيستاني، بحد وصفهم.





وذكر التحالف في بيان تلقته (

بغداد اليوم- كردستان

التقى وزير الاتصالات أركان شهاب أحمد، السبت (04 تموز 2020)، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، وبحث معه إشراك قوات البيشمركة، بـ ’’عمليات الصدمة’’.

وقال بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، إنه &qu

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