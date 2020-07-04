فيديو ..مغني إنكليزي يصدر أغنية جديدة لصلاح وماني

2020/07/04 | 13:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نشر المغني الإنكليزي جايمس بروكس الشهير بيونجن والمعروف بتشجيعه لفريق ليفربول أغنية جديدة للمصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني.ونشر يونجن الاغنية عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، بشكل رسمي عقب تتويج ليفربول باللقب الأول له منذ سنوات.الأغنية لاقت نجاحًا معقولًا بين جماهير ليفربول المنتشية بتحقيق اللقب الأول لهم منذ 30 عامًا في […]

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