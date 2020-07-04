مقتل شخص واصابة اثنين بمشاجرة عشائرية شرقي بغداد

2020/07/04 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، السبت، بمقتل شخص واصابة اثنين آخرين بمشاجرة عشائرية شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة بين عشيرتين ضمن منطقة الامين تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة اسفرت عن مقتل شخص واصابة ٢".واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "قوات الشرطة الاتحادية ودوريات النجدة تدخلت على الفور واعتقلت ٤ من العشيرتين مع اسلحتهم وايداعهم في احدى المراكز".





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