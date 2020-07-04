بعد السليمانية .. إدارة منطقة في اقليم كوردستان تمدد تعطيل الدوام الرسمي

2020/07/04 | 13:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت ادارة منطقة "رابرين" المستقلة التابعة لإقليم كوردستان يوم السبت تمديد تعطيل الدوام الرسمي اسبوعا كاملا وذلك ضمن الاجراءات والتدابير المتخذة لإحتواء فيروس كورونا.

وقال رئيس غرفة العمليات في ادارة المنطقة هيوا قرني في بيان اليوم، انه تقرر تمديد تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية لغاية العاشر من شهر تموز باستثناء القوات الامنية والدوائر الصحية والخدمية على ان يتم استئناف الدوام في الـ11 من الشهر ذاته.

قررت غرفة العمليات في محافظة السليمانية يوم الجمعة تمديد حظر التنقل مع المحافظات داخل وخارج اقليم كوردستان لغاية العاشر من شهر تموز الجاري.

وقرررت الغرفة في بيان رسمي ، استمرار تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية باستثناء القوات الامنية والدوائر الصحية والخدمية، ولغاية العاشر من شهر تموز الجاري.

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