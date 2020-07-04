المفوضية الأوروبية تمنح الترخيص لأول دواء مضاد لفيروس كورونا

2020/07/04 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت المفوضية الأوروبية، عن قيامها بمنح ترخيص لأول دواء مضاد للفيروسات، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.

وأكدت المفوضة الأوروبية للصحة “ستيلا كيرياكيديس” في تصريح، ان المفوضية سمحت باستخدام عقار “رمد يسيفير” المضاد للفيروسات لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد، بخطوة مهمة إلى الأمام في المعركة ضد الوباء، مبينة ان منح الترخيص بعد أقل من شهر من تقديم الطلب، يُظهر بوضوح تصميم الاتحاد الأوروبي على الاستجابة سريعا، عندما تصبح العلاجات الجديدة متوفرة.

وكانت دراستان أميركيتان كبيرتان على الأقل، قد أكدتا قدرة العقار على تقليص مدة المكوث في المستشفى للمصابين بالفيروس، وهو ما دفع الجهات الصحية الأميركية الى السماح بالاستخدام الطارئ للدواء، الذي كان يستخدم في الأصل لمعالجة المصابين بمرض “إيبولا”، لتتبعها في ذلك الاجراء دول آسيوية من بينها اليابان وكوريا الجنوبية.

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