النجف.. تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/04 | 13:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف سجلت محافظة النجف، اليوم السبت، 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وقال مصدر طبي، لـ"كلكامش برس"، إن "دائرة صحة النجف شخصت اليوم، إصابة أكثر من 240 اصابة بفيروس كورونا بالمحافظة".وأضاف المصدر، انه "تم نقل المصابين إلى مراكز الحجر الصحي بالمحافظة".

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