قرارات التربية الخاصة بمعالجة المواد التي لم يمتحن بها الطلبة والتلاميذ بالمحافظات الجنوبية

2020/07/04 | 13:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أصدرت وزارة التربية، اليوم السبت، عدة قرارات لمعالجة المواد التي لم يمتحن بها الطلبة والتلاميذ في المحافظات الجنوبية.وذكرت الوزارة، في بيان، إن "هيئة الرأي في وزارة التربية تتخذ قراراً بالاجماع لمعالجة المواد التي لم يمتحن بها الطلبة والتلاميذ في (المحافظات الجنوبية) من مرحلة (الصف الخامس الابتدائي الى الصف الخامس الإعدادي بفروعه كافة ومعاهد الفنون الجميلة) :- بعد اضافة درجة القرار (١٠ درجات) حسب القرار السابق .- تجمع درجات المواد الدراسية التي امتحن بها التلميذ او الطالب في امتحانات نصف السنة مقسوماً على عدد المواد التي امتحن بها ، يساوي الوسط الحسابي .- تكون درجة المعدل الحاصل عليها التلميذ او الطالب عوضاً عن المواد الدراسية التي تم تأجيلها بسبب فايروس كورونا.- اذا حصل التلميذ او الطالب على درجة ٤٠ فما فوق تصبح ٥٠ (بإضافة درجات القرار ١٠) .- إذا حصل التلميذ او الطالب على درجة ٣٩ فانه يؤدي الامتحان في الدور الثاني.

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