ديالى تقرر اعتماد ” الحظر الجزئي” ابتداء من يوم غد

2020/07/04 | 13:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت حكومة ديالى المحلية، السبت، عن اعتماد الحظر الحظر الجزئي ابتداء من يوم غد الاحد.وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ديالى ستعتمد ابتداء من يوم غدا الاحد الحظر الجزئي وفق ما اقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مع التشديد على تطبيق الاجراءات الوقائية والاستمرار بحملات […]

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