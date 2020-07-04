نائب: السياسيون السنة يستغلون ملف النازحين كـ “قميص عثمان” لتحقيق مصالحهم

2020/07/04 | 13:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اتهم النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي , السبت , السياسيين السنة بعدم رغبتهم بانهاء ملف النازحين باعتباره استثمارا سياسيا لتحقيق مصالح مالية وانتخابية, مشيرا إلى أن السياسيين السنة يعتبرون هذا الملف كــ”قميص عثمان”.وقال المسعودي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” ملف النازحين استغل استغلالا غير انساني […]

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