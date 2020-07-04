العلاقة بين احمد ملا طلال و(بسطال) أبو طلال!

2020/07/04 | 13:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:كامل الحساني كل أصحاب الشرف الذين خدموا الجندية العراقية وحتى الذين فقدوا الشرف من الفارين من الخدمة العسكرية أيام ما قبل سقوط الجندية في العراق يعرفون حق المعرفة المعاني العسكرية...أكمل القراءة ←

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