مكسب أسبوعي 4% لخام برنت رغم مخاوف كورونا،، تعرف على التفاصيل

2020/07/04 | 13:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تراجعت اسعار النفط لأقل من 43 دولارا للبرميل، اليوم السبت، إذ اعادت مخاوف كورونا الحذر بشأن اعادة الافتتاح التدريجي بعد ارتفاع في الإصابات واحتمال تعثر تعافي الطلب على الوقود.ومع هذا فقد سجل الخام مكاسب أسبوعية بعد تخفيض كميات المعروض وزيادة المؤشرات على التعافي الاقتصادي، لكن ارتفاع اصابات كورونا في الولايات المتحدة […]

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