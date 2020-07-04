المالكي: الاساءة للسيد السيستاني متعمدة ويطالب بالرد

2020/07/04 | 13:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحزب الدعوة في العراق، نوري المالكي، اليوم السبت، ان على الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية المطلوبة بشأن كاريكايت...

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