العثور على خمسة أوكار للإرهابيين في قضاء الطارمية

2020/07/04 | 13:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قيادة عمليات بغداد، السبت، على خمسة أوكار للإرهابيين في قضاء الطارمية.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “القطعات الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد المنفذة لعملية التفتيش والتطهير في قضاء الطارمية شمالي العاصمة، تمكنت من العثور على خمسة أوكار للإرهابيين”.وأضاف البيان أن “القطعات فجرت أيضاً أربع عبوات ناسفة ،كما […]

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