2020/07/04 | 13:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: مثنى الجادرجي لم تکن عملية المداهمة التي حصلت للميليشيات العميلة لإيران فجر الجمعة المنصرم، عملية طارئة بل إنها قد أثلجت صدور أبناء الشعب العراقي وبشکل خاص الشيعة منهم والذين...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المقاومة والعملاء والخونة!) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المقاومة والعملاء والخونة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).