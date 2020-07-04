زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب شمال ايران

2020/07/04 | 13:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]ضرب زلزال بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم السبت محافظة مازندران شمال ايران.

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