نائب: ملف الاحتلال التركي لن ينتهي دون مصالحة عراقية

2020/07/04 | 13:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]دعا النائب عن النهج الوطني حسين العقابي، السبت، الحكومة الى جمع الاطراف المتنازعة في قضاء سنجار شمالي نينوى لعقد مصالحة وطنية عراقية، مبينا ان المصالحة واعادة الاهالي للقضاء كفيل بانهاء العدوان التركي.

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