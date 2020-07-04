عمليات بغداد تعثر على خمسة أوكار للإرهابيين في قضاء الطارمية

2020/07/04 | 13:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قيادة عمليات بغداد على خمسة أوكار للإرهابيين في قضاء الطارمية.

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