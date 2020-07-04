2020/07/04 | 13:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت وزارة التربية، اليوم السبت، قراراً لمعالجة المواد التي لم يمتحن فيها الطلبة في المحافظات الجنوبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تتخذ قراراً لمعالجة المواد التي لم يمتحن فيها الطلبة بالمحافظات الجنوبية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تتخذ قراراً لمعالجة المواد التي لم يمتحن فيها الطلبة بالمحافظات الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).