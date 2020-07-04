2020/07/04 | 13:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعيين قاسم الاعرجي مستشارا للأمن الوطني العراقي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعيين قاسم الاعرجي مستشارا للأمن الوطني العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).