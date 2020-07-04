هيبة الدولة وكرامتها في كف عفريت

2020/07/04 | 13:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش افرزت العملية التي وصفناها مع الكثير من الكتاب والمحللين السياسيين والعسكريين بالجريئة والتي قامت بها قوات مكافحة الارهاب الكثير من المحطات الخطيرة التي يجب ان التوقف عندها، وتحليلها...أكمل القراءة ←

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