2020/07/04 | 13:30 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قاسم الاعرجي مستشاراً للامن الوطني بدلا عن الفياض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/04 | 13:30.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاسم الاعرجي مستشاراً للامن الوطني بدلا عن الفياض) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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