2020/07/04 | 13:31 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكليف عبد الوهاب الصفار عضواً بمجلس مفوضي هيئة الإعلام بدلاً من جاسم اللامي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/04 | 13:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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