2020/07/04 | 13:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المفوض الكندي لتضارب المصالح والأخلاقيات الجمعة فتح تحقيق جديد يطال رئيس الوزراء جاستن ترودو بعد جدل على منح عقد لمنظمة خيرية لإدارة برنامج حكومي مهم.وغرد المفوض ماريو ديون وهو مسؤول مستقل في البرلمان قائلا إنه “أبلغ” رئيس الوزراء بذلك.وسيكون تحقيقه سريا مع إصدار تقرير عند انجازه.وأتى ذلك بعدما أعلنت هذه الجمعية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وزراء كندا جاستن ترودو يواجه ثالث “تحقيق أخلاقي”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس وزراء كندا جاستن ترودو يواجه ثالث “تحقيق أخلاقي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).