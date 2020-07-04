فضيحة جديدة تهز الجيش الاميركي والمنظمات الحقوقية تدخل على الخط

2020/07/04 | 13:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صعدت منظمات حقوقية من دعواتها لوقف تجنيد النساء في الجيش الأمريكي، عشية وقفة احتجاجية سلمية الأحد للمطالبة بإجابات حول اختفاء فانيسا جيلين الأخصائية في قاعدة فورت هود العسكرية.وعُثر على رفات بشرية، يعتقد أنها تعود لـ”جيلين” في موقع وُصف بأنه قبر ضحل بالقرب من نهر ليون في مقاطعة بيل بولاية تكساس الأمريكية، بحسب شبكة […]

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