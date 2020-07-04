بعد اتهامها بــ الاساءة للمرجع

2020/07/04 | 13:33 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

أصدرت صحيفة الشرق الاوسط، بيان توضيحي على خلفية ردود فعل اثارها رسم كاريكاتيري، قال مروّجوه إنه يسيء للمرجع الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني وذكرت الصحيفة في البيان التوضيحي أنه عمدت بعض المواقع الإعلامية في العراق إلى إعطاء الرسم الكاريكاتوري الذي ظهر في عدد اليوم (الجمعة)...

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