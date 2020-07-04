2020/07/04 | 13:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعيين قاسم الاعرجي مستشارا للأمن الوطني وعبد الغني الاسدي رئيسا للجهاز) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعيين قاسم الاعرجي مستشارا للأمن الوطني وعبد الغني الاسدي رئيسا للجهاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).