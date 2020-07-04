الموقف من السيستاني - جلال الصباغ

2020/07/04 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلال_الصباغ نشرت صحيفة الشرق الاوسط السعودية في عددها ليوم الجمعة كاركاتيرا لرجل دين يعمل على اقتطاع سيادة العراق بمقص كبير، في إشارة إلى السيستاني، وبالفعل الرجل الواضح في الكاريكاتير يشبه السيستاني، السؤال هو: وماذا في ذلك؟ ما الذي يختلفه السيستاني عن بقية رجال الدين؟ ولماذا كل هذه القدسية والحرمة التي ترافق اي حديث عن الرجل؟ واسألة كثيرة تخطر في البال عند تناوله بالنقد والضجة التي ترافق اي محاولة لقول الحق ......





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