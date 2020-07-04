انهيار تاريخي للريال الإيراني أمام الدولار الأمريكي

2020/07/04 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

سجل الريال الإيراني، السبت، 04 تموز، 2020، انهيارا تاريخيا جديدا في معاملات اليوم في السوق السوداء بواقع 207 آلاف ريال مقابل الدولار الواحد.

وسجل الريال الإيراني أدنى مستوى له في التاريخ الاقتصادي للبلاد، مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، وذلك على الرغم من ضخ البنك المركزي ملايين الدولارات في السوق.

ونقلت وسائل إعلام إنه جرى تداول الدولار في معاملات صباح اليوم السبت عند 207 آلاف، فيما كان الخميس نهاية الأسبوع الماضي 189.5 ألف ريال، بينما السعر الرسمي له على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي 42 ألف ريال للدولار.

وتطرح عدة أسباب لهبوط العملة الإيرانية مؤخرا، من بينها نقص العملة الأجنبية، نظرا للانخفاض الشديد في صادرات النفط، وتوقف أو انخفاض الصادرات مع دول الجوار، نظرا للإغلاق الجزئي للحدود بسبب فيروس كورونا، كما ساهم مؤخراً قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة تعاون طهران مع المفتشين الدوليين في تراجع العملة الوطنية.

ويقول الرئيس الإيراني حسن روحاني ومحافظ البنك المركزي إن عدم الاستقرار مؤخرا في سوق العملات مؤقت وعابر.

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بغداد اليوم-متابعة

أعلن الرئیس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة كورونا، إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة الحكومية والخاصة، اعتبارا من يوم غد الأحد.

وألزم روحاني، "الدوائر الحكومية و

بغداد اليوم- متابعة

أظهر أحدث إحصاء لوكالة "رويترز" اليوم الجمعة، أن أكثر من 11 مليون شخص أصيبوا بكورونا على مستوى العالم، وأن أكثر من نصف مليون شخص توفوا جراء الفيروس.

وشددت الوكالة على أن "الولايات المتحدة والبرازيل والهند، هي

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت سيما سادات لاري المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، أن ثمانية من بين 31 إقليما، تعتبر من المناطق ذات اللون الأحمر، مما يعني أن كورونا آخذ في الزيادة.

وقالت إن سبعة أقاليم، بما في ذلك إقليم طهران، في حالة تأهب لأن الفي

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