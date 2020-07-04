التربية تقرر إجراء الامتحان التمهيدي لطلبة الامتحانات الخارجية

2020/07/04 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قررت وزارة التربية، السبت (04 تموز 2020)، إجراء الامتحان التمهيدي لطلبة السادس الاعدادي (الخارجي) بفروعه كافة، بعد الانتهاء من امتحانات الدور الأول لطلبة السادس الاعدادي (النظامي).





وذكرت هيأة الراي في الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "قررت على ان تكون الامتحانات التمهيدية لطلبة السادس الاعدادي بفروعه كافه (الخارجيون)، بعد الانتهاء من امتحانات الدور الاول لطلبة السادس الاعدادي (النظاميين) بموعد يحدد لاحقا من قبل اللجنة الدائمة للامتحانات العامة".

وأكدت الهيأة في قرارها، أن "الامتحانات العامة لمرحلة السادس الاعدادي بكافة فروعه ستجري في موعدها المحدد".

وكانت وزارة التربية، قد نشرت، السبت الماضي، جدول الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي بفروعه (العلمي والادبي ) للعام الدراسي (2019-2020) / الدور الاول، والمُبين فيه، أن الامتحانات تبدأ من يوم السبت الموافق 8 آب من السنة الحالية.

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة التربية، السبت (04 تموز 2020)، قرارات جديدة بشأن امتحانات الطلبة من الصف الخامس الابتدائي إلى الصف الخامس الاعدادي بكافة فروعه.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هيأة الرأي اتخذت قراراً بالاجماع

بغداد اليوم- بغداد

نشرت مديرية الدفاع المدني، السبت (04 تموز 2020)، مجموعة من الإرشادات بالتزامن مع توقعات ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.

وقالت المديرية في بيان، إنه مع توقع ان يسجل العراق في الايام المقبلة ارتفاع في درجات الحرارة تصل الى نصف

بغداد اليوم-بغداد

طالب تحالف سائرون، المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت (04 تموز 2020)، صحيفة "الشرق الأوسط" بالاعتذار، بعد "إساءتها" لمقام المرجع الديني علي السيستاني، بحد وصفهم.





وذكر التحالف في بيان تلقته (

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