2020/07/04 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

التقى وزير الداخلية عثمان الغانمي، السبت (04 تموز 2020)، السفير البريطاني في العراق السيد ستيفن هي...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الداخلية والسفير البريطاني يشددان على أهمية تبادل الخبرات الأمنية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الداخلية والسفير البريطاني يشددان على أهمية تبادل الخبرات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).