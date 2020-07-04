كوريا الشمالية تعلن شروطها لإستئناف المفاوضات مع أمريكا

2020/07/04 | 13:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي، تشوي سون هوي، أن بلاده لن تستأنف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، ما لم تتجاهل واشنطن “السياسات المعادية” تجاه بيونغ يانغ.وجاء بيان تشوي، بعد سلسلة من الإعلانات المماثلة من كوريا الشمالية، للتأكيد على أنها “لن تزود ترامب باجتماعات رفيعة المستوى، يمكن أن يتباهى بها على أنها […]

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