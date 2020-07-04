إيران: تسجيل 2449 إصابة جديدة بكورونا وتعافي نحو 199 الفا

2020/07/04 | 13:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سیما سادات لاري، السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 237878 والمتعافين 198949 والمتوفين 11408 اشخاص.وقالت لاري في تصريحها الصحفي اليومي انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2449 اصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى […]

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