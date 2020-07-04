علماء يكتشفون تطوراً صادماً “كورونا الجديد”،، الفيروس الأسرع انتشاراً والأقل عدوانية

2020/07/04 | 14:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ووجد فريق دولي من الباحثين في دراسة عالمية، أدلة قوية على وجود شكل جديد من فيروس كورونا المستجد، ينتشر في أوروبا والولايات المتحدة، اذ تجعل الطفرة الجديدة تجعل الفيروس أكثر قدرة على إصابة الناس بالعدوى، وبسرعة أكبر.لكن الأمر المثير في هذا النوع الجديد من كورونا، أن مصابيه لا يعانون، مثل نظائرهم […]

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