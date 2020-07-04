تسجيل 379 اصابة جديدة بكورونا في النجف وذي قار

2020/07/04 | 14:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظتي النجف وذي قار، اليوم السبت، 379 اصابة جديدة بفيروس كورونا.وقال مصدر طبي في ذي قار، إن المحافظة سجلت 132 اصابة جديدة بكورونا و22 حالة وفاة.ومن جانبه قال مصدر طبي في النجف، إن المحافظة سجلت 247 اصابة جديدة بكورونا و 4 حالات وفاة.النتهى2

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