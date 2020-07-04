رسالة من اربيل لواشنطن هذا فحواها

2020/07/04 | 14:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة بعثت رئاسة اقليم كردستان، اليوم السبت، رسالة الى الولايات المتحدة الامريكية.وقالت الرئاسة في بيان عبر "تويتر"، إنه "بالنيابة عن شعب اقليم كردستان نتمنى للولايات المتحدة عيد استقلال سعيد".وعبرت الرئاسة عن تطلعها الى "تعزيز العلاقات والشركة الثنائية بين الاقليم وامريكا".

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