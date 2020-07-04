بالوثيقة.. كتاب إنهاء تكليف الفياض برئاسة الأمن الوطني وتعيين الأسدي لتسيرر شؤونه

2020/07/04 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر في رئاسة الوزراء، السبت (04 تموز 2020)، بأن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أجرى تغييرات في رئاسة الأمن الوطني ومستشاريته وهيأة الاعلام والاتصالات.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مستشارية الامن الوط

بغداد اليوم-بغداد

كشفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، ندى شاكر جودت، اليوم السبت، حقيقة وجود توجه لدى الحكومة العراقية، لفرض ضرائب جديدة، بهدف مواجهة الأزمة المالية، التي يعاني منها العراق.

وقالت جودت في حديث لـ (بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

مرة أخرى، يطل رأس فتنة تعودته المنصات عام 2013 والتي مهدت لسقوط مدن بشمال وغرب البلاد بيد تنظيم داعش، يُطل للاستحواذ على أحد اهم المناصب التي تدير شؤون اهل السنة في العراق، فبعد ان نبذته الفلوجة الأبية ومن معه من شيوخ الفتنة ال

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