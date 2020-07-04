إيران.. نحو 2500 إصابة جديدة بكورونا و 148 حالة وفاة

2020/07/04 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، السبت، تسجيل 2449 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 148 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت لاري في تصريح صحفي إنه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2449 اصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 237878 من ضمنهم 3136 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة".

وأضافت، أن "عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان 198949 شخصا، فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 148 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 11408 اشخاص".

وتابعت المتحدثة: "تم لحد الان اجراء مليون و 769 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض في البلاد"، مشيرة إلى أن "محافظات خوزستان، وآذربيجان غربي، وآذربيجان شرقي، وكردستان، وكرمانشاه، وهرمزكان، وبوشهر، وخراسان رضوي، وايلام، هي الان في الحالة الحمراء، فيما محافظات طهران، وفارس، واصفهان، ومازندران، وهمدان، وزنجان، وسيستان، وبلوشستان، والبرز، ولرستان، هي في حالة الانذار".

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ذي قار، السبت، بتسجيل 22 حالة وفاة و132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة ذي قار، سجلت اليوم، 132 إصابة جد

بغداد اليوم-النجف

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة النجف، السبت، بتسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة النجف، سجلت اليوم، 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وموزع

طالب النائب عن تحالف سائرون، جواد الموسوي، السبت (04 تموز 2020)، بالتحقيق في سرقة جزء من المساعدات الطبية التركية التي وصلت مؤخرا الى العراق لمواجهة كورونا.

وبحسب وثيقة صادرة عن الموسوي حصلت عليها (بغداد اليوم)، تتضمن "وردت معلومات تفيد بحدوث ن

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