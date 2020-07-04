2020/07/04 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

اكد مدير ناحية قره تبه(110كم شمال شرق بعقوبة) في محافظة ديالى، وصفي التميمي، السبت، 04 تموز، 2020، أن اغلاق الطريق كلار الرابط بين المحافظة وإقليم كردستان الحق ضررا بالغا بمدن حمرين ودفعها صوب بغداد لشراء المواد الغذائية.

وقال التميمي لـ(بغداد اليوم)، إن "طريق كلار والذي يمثل نافذة محافظة ديالى صوب كردستان مغلق منذ 10 ايام متتالية بسبب جائحة كورونا المنتشرة في بعض مدن الاقليم ومنها كلار".

واضاف أن قطع طريق كلار من قبل السلطات في الاقليم بسبب كورونا الحق ضررا بالغا بمدن حمرين ومنها قره تبه والتي تعتمد اسواقها بنسية كبيرة عليها في شراء البضائع والسلع وخاصة الغذائية"، مبينا ان "الاسواق توجهت صوب بعقوبة وبغداد لتأمين احتياجات الاهالي رغم بعد المسافة وارتفاع الاسعار".

وعبر التميمي عن "امله باعادة فتح نافذة كردستان قريبا جدا من اجل ادامة النشاط الاقتصادي والتجاري وتجاوز ازمة كورونا التي عصفت بمصادر رزق الاهالي في المحافظة".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الجمعة، استمرار رفع الكتل الكونكريتية من محيط جسر السنك وسط العاصمة بغداد.

وذكرت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "ملاكات امانة بغداد، تستمر بحملة رفع الكتل الكونكريتية من محيط جسر السنك وال

بغداد اليوم- ديالى

أعلن عضو لجنة الطاقة النيابية النائب همام التميمي، الجمعة (13 آذار 2020)، أن ازمة الوقود سننتهي في غضون يومين في المحافظة.

وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "عقد لقاءً موسعاً مع مدير عام شركة توزي

بغداد اليوم- بغداد

افاد مراسلو (بغداد اليوم)، اليوم الاحد، بقيام عدد من المتظاهرين بقطع طرق رئيسية في محافظتي كربلاء وذي قار من قبل محتجين غاضبين.

وقال المراسلون، ان العشرات من المتظاهرين اقدموا على طرق طريق مجسر العباس في كربلاء وطرق رئيس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ديالى.. اغلاق طريق "كلار" نحو كردستان يلحق ضررا بالغا بمدن حمرين ويدفعها صوب بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ديالى.. اغلاق طريق "كلار" نحو كردستان يلحق ضررا بالغا بمدن حمرين ويدفعها صوب بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).