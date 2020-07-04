سياسي: صمت الكاظمي عن العمليات التركية دليل موافقته عليها

2020/07/04 | 14:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعتبر المحلل السياسي عباس العرداوي، السبت، أن صمت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على التوغل التركي والهجمات التي تنفذ شمال البلاد بأنها دليل قبوله وموفقته عليها كون هذه الهجمات جزء من الخطة الأمريكية في المنطقة.وقال العرداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “تركيا تعد احد اذرع الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة حيث ان […]

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